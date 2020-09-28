Москвичам пообещали продолжение бабьего лета в первые дни октября

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам бабье лето в конце сентября и начале октября. По его словам, температура воздуха в эти дня будет на 5–6 градусов выше нормы, пишет Агентство "Москва".

"Осадки ожидаются сегодня и в ночь на вторник, а до конца недели температура будет от 18 до 20 градусов. Облаков станет чуть-чуть больше, но все равно температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов. Так называемое бабье лето ожидает москвичей в конце сентября и в первые четыре-пять дней октября", – рассказал Вильфанд и добавил, что прогноз на октябрь будет выпущен в последний день сентября, в среду.

Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.

Эксперт считает, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Следствием этого могут быть нестабильности климата, уточнил синоптик.