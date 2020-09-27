Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бабье лето вернется в Москву после холодного понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалисты центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В понедельник бабье лето возьмет антракт, подойдет с запада небольшой Атлантический циклон. В таких условиях небо нахмурится", – сообщил синоптик.

Он рассказал, что днем столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов, однако уже во вторник характер погоды изменится. По его словам, в дневное время до конца недели в городе будет около +15... +20 градусов.

В воскресенье в городе в дневное время столбики термометров дойдут максимум до +21 градуса, по области – до +22 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Ранее заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что продолжительный период теплой погоды в Москве может повториться в октябре. По его словам, в начале следующей недели будет чуть прохладнее, однако бабье лето в столице еще не закончится.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.

Эксперт отметил, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Следствием этого могут быть нестабильности климата, уточнил синоптик.

По прогнозам метеорологов, сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.

