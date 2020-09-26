Климатолог рассказал о последствиях долгого бабьего лета

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Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik о последствиях долгого бабьего лета.

По его словам, продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.

Эксперт отметил, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека.

Следствием этого могут быть нестабильности климата. "У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой", – сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса.