Россиян предупредили о суровой зиме

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Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой.

По ее словам, первые морозы могут прийти уже в начале ноября. "Где-то 90 процентов, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето", – сказала специалист.

В беседе с порталом Ura.ru Пестрякова допустила, что морозы окажутся серьезными. При этом она не ожидает, что они продлятся всю зиму.

"Судя по долгим дождям, будут и оттепели", – предположила климатолог. В то же время Пестрякова указала, что прохладной будет и осень.

Эксперт подчеркнула, что уже в сентябре должен выйти более точный прогноз Гидрометцентра. Однако предварительно там тоже заявляют о сильных морозах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что бабье лето может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.