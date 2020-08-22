Вильфанд рассказал о первых морозах, надвигающихся на ряд регионов России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первые легкие морозы надвигаются на некоторые регионы России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Он отметил, что погода ухудшится в Якутии и Магаданской области. Вильфанд заявил, что в ближайшие дни ночью температура в этих регионах понизится до минус 7 градусов.
"Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово "заморозки" в этом случае уже не очень подходит", – заявил Вильфанд.
Он добавил, что похолодание в ближайшие дни ожидается в Оренбургской области. Ночью в регионе температура будет понижаться до минус 2 градусов, ожидаются заморозки.
Ранее завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что с течением времени в России будет наблюдаться нестабильная погода. Это связано со стационированием планетарной волны. Эксперт сообщил, что погода будет то аномально жаркой, то аномальной холодной.
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