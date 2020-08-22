Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России с течением времени будет наблюдаться нестабильная погода. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщает РИА Новости.
Специалист считает, что колебания погоды являются следствием стационирования планетарной волны.
"Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны", – пояснил Семенов.
Климатолог объяснил свое заявление на примере "бабьего лета", когда наступает резкое потепление после холодной осенней погоды. При этом он подчеркнул, что волны стали "застывать" и в летний период. Причиной этому является глобальное потепление, замедляющее циркуляцию воздуха.
"В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми", – Семенов.
Ранее ученые рассказали, что уменьшение ледникового покрова Гренландии приобрело необратимый характер. Каждый год Гренландия теряет 500 миллиардов тонн льда, а снегопады не сказываются на данной ситуации.
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