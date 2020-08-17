Метеоролог рассказал о погоде в конце лета и начале осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной.

"Начиная с сегодняшнего дня температура вернется в рамки климатической нормы. Ночью это 9–14 градусов под знаком плюс, а днем – в среднем 25 градусов. В ближайшие выходные столбики термометров поднимутся до 22–27 градусов. По сути, большая часть оставшегося периода лета будет проходить под знаком антициклона и под знаком солнца", – заявил Тишковец.

Он отметил, что возможны кратковременные осадки, в том числе и в ближайшую пятницу, однако они никак не скажутся на общем погодном фоне.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Август компенсирует те волны холода и дождей, которые мы наблюдали летом. Это будет достойный финал летнего сезона с хорошими, комфортными температурными показателями.

Кроме того, метеоролог отметил, что по-летнему теплым будет и начало осени. "Первые недели сентября будут пролонгацией солнечной, теплой, комфортной погоды. Температура будет в пределах 18–23 градусов в дневные часы. Сентябрь стартует с хороших августовских температур", – заключил метеоролог.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что с понедельника погоду в регионе будет определять теплая воздушная масса. Во вторник и среду ночью – 15–17 градусов, днем температура поднимется выше 25 градусов. Будет сухо и солнечно, без осадков.