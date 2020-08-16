Синоптики сообщили о потеплении в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о грядущем потеплении в столице.

По ее словам, с понедельника погоду в столичном регионе будет определять теплая воздушная масса. В этот день ожидаются небольшие дожди, но дефицит осадков все еще сохранится. Во вторник и среду, 18 и 19 августа ночью – 15–17 градусов, днем температура поднимется выше 25 градусов. Будет сухо и солнечно, без осадков.

Позднякова уточнила, что в конце рабочей недели атмосферное давление немного понизится, но существенных перемен в погоде не прогнозируется.

"Возможно прохождение еще одного теплого атмосферного фронта, который если и побрызгает, то небольшими дождями. Фон температуры остается прежним: 12–17 градусов в ночные часы по столичному региону, 21–26 – дневная температура", – цитирует ее RT.

Возможен слабый южный ветер, погода будет комфортной, добавила синоптик.

"Фон температуры и атмосферного давления будет чуть выше климатической нормы", – заключила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подтвердил, что на следующей неделе в Москве будет комфортная, сухая погода, почти без осадков.

"В основном будет повышенным фон атмосферного давления, что указывает на преобладание солнечной и сухой погоды, но стоит иметь в виду, будет не идеально солнечно, а с кучевыми облаками, то есть вполне приятная погода. Осадки маловероятны, исключениями станут понедельник и пятница, там могут брызнуть небольшие дожди", – объяснил он.

Синоптик сообщил, что на выходных тоже будет солнечно, передает РИА Новости. Он рассказал, что в субботу днем воздух прогреется до 21–26 градусов, на следующий день – до 22–27 градусов. Осадков, отметил Тишковец, не прогнозируется.