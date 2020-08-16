Потепление до августовской нормы ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Потепление до климатической нормы и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 16 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в столице будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 20–22 градусов в городе и 18–23 по области.
"То есть нас ждет незначительный локальный дождь и потепление до климатической нормы августа", – цитирует синоптика РИА Новости.
Он добавил, что прогнозируется западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
В Гидрометцентре РФ сообщали, что в середине следующей недели в Москве потеплеет до 28 градусов. Согласно прогнозам, 17 августа столбики термометров в Москве поднимутся до отметки 22–24 градусов, по области – до 20–25 градусов. Возможен кратковременный дождь.
18 августа осадков быть не должно, воздух прогреется до 19–24 градусов. Кратковременный дождь вернется 19 августа, но дневная температура достигнет 21–26 градусов.
В четверг обещают до 28 градусов тепла, местами кратковременные осадки. В пятницу – небольшой дождь, столбики термометров покажут до 27 градусов.
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