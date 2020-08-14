Потепление до 28 градусов ожидается в Москве в середине следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В середине следующей недели в Москве ожидается потепление до 28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Холодный период в столичном регионе завершается. В выходные температура начнет постепенно повышаться. Следующая рабочая неделя будет теплой, а дождей будет совсем немного", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозам, 17 августа столбики термометров в Москве поднимутся до отметки 22–24 градусов, по области – до 20–25 градусов. Ожидается кратковременный дождь. 18 августа осадков не ожидается, температура будет на уровне 19–24 градусов. Кратковременный дождь вернется 19 августа, но дневная температура достигнет 21–26 градусов.

"В четверг, 20 августа, будет 23–28 градусов тепла, ветер южный 5–10 метров в секунду, местами кратковременные осадки. В пятницу, 21 августа, небольшой дождь, ночью 11–16 градусов, днем 22–27 градусов", – уточнили в Гидрометцентре.

Ранее в Гидрометцентре назвали сроки возвращения летней погоды в Москву. По мнению специалиста, погода начнет постепенно улучшаться с пятницы. При этом температура в последний рабочий день будет еще относительно низкой.