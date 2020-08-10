В Гидрометцентре не ожидают возвращения жары в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики не прогнозируют возвращения жары в Москву, сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что температура после похолодания повысится на 3–5 градусов, но жары ждать не стоит, как и прохлады.

"30-градусной жары пока что не видно. Значительное понижение температуры", – заявил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе завершится купальный сезон. Понедельник станет последним теплым днем в столице: 10 августа температура воздуха прогреется до 25 градусов. Однако впоследствии в Москву проникнет полярный воздух, что произойдет вследствие прохождения холодного атмосферного фронта.

После понедельника температура воздуха понизится до 18–23 градусов тепла. Из-за северной тяги свежих северных ветров столбики термометров и вовсе будет опускаться до плюс 15–20 градусов. При этом ночью температура воздуха составит лишь 5–10 градусов тепла.

Также сообщалось, что в Москве ожидается дождливая погода. Выпадение осадков прекратится в выходные.

По мнению синоптиков, до конца августа погоду в Москве не коснутся существенные температурные колебания. Они отметили, что после 20 августа в столицу вернется тепло.

