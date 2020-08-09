Дождливая погода ожидается в столице на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начиная с понедельника, 10 августа, до пятницы, 15 августа, в Москве синоптики прогнозируют небольшие дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В понедельник еще будет держаться теплая погода. Температура воздуха может достигнуть 27 градусов тепла. При этом будет переменная облачность и кратковременные дожди.
Во вторник незначительно похолодает до +20...+22 градусов. Также ожидаются дожди, местами грозы.
А вот со среды по пятницу в столице ощутимо понизится температура – до +15...+20 градусов. Солнце при этом радовать перестанет, будет облачно. Местами возможны небольшие дожди. В среду ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
В выходные дожди прекратятся, однако температура воздуха не поменяется и будет от 15 до 20 градусов.
Атмосферное давление всю неделю будет в пределах нормы.
Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве до конца августа будет без существенных температурных колебаний. По их прогнозам, после непродолжительного похолодания тепло в столицу вернется снова.
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