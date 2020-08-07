В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты зафиксировали в столице рекордно высокое атмосферное давление, сообщает "Метеоновости".

"7 августа в 6:00 атмосферное давление на ВДНХ увеличилось до 755 миллиметров ртутного столба, что равняется значению самого высокого давления для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Из-за антициклона давление продолжало расти, в 9:00 оно достигло 755,5 миллиметра ртутного столба. А это значит, что установлен новый метеорологический рекорд", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали москвичей об ожидающемся высоком атмосферном давлении. В целом в городе установится теплая погода: столбики термометров будут показывать около +23... +25 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду.