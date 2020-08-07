Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Атмосферное давление выше нормы ожидается в столичном регионе в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По прогнозам синоптика, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. В целом в городе установится теплая погода: столбики термометров будут показывать около +23... +25 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе. Во вторник с приходом атмосферного фронта с севера после полудня в городе столбики термометров будут показывать около +19... +23 градусов, местами пройдут дожди.

Об ухудшении погоды на следующей неделе говорил и научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд. По его словам, погода начнет ухудшаться с понедельника, а к середине недели похолодает еще сильнее. Отмечалось, что температура воздуха может опуститься до +15 градусов.

Вильфанд также отмечал, что текущий 2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений. По его словам, в столице за семь прошедших месяцев выпало 95 процентов годовой нормы осадков.

