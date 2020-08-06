Москвичей предупредили о дождливой погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе после солнечных и теплых выходных в столичный регион придет небольшое похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики рассказали, что в ближайшие несколько дней в городе столбики термометров будут показывать около +24... +26 градусов. В понедельник показания термометров существенно не изменятся, но местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник с приходом атмосферного фронта с севера после полудня в городе похолодает. Столбики термометров будут показывать около +19... +24 градусов.

Ранее о похолодании на следующей неделе говорил научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд. По его словам, погода начнет ухудшаться с понедельника, а к середине недели похолодает еще сильнее. Отмечалось, что температура воздуха может опуститься до +15 градусов.

Вильфанд также отмечал, что текущий 2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений. По его словам, в столице за семь прошедших месяцев выпало 95 процентов годовой нормы осадков.

