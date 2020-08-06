Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущий 2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист сообщил, что в столице за семь прошедших месяцев выпало 95 процентов годовой нормы осадков.
"Еще пять месяцев впереди, а норма почти выполнена. Вполне вероятно, что этот год может стать одним из самых дождливых в столице", – подчеркнул он.
Метеоролог добавил, что июль 2020 года в городе стал третьим в списке самых дождливых месяцев.
"До этого в июле больше осадков выпадало только в 1965 году и в 2008 году", – подчеркнул Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о приходе в Москву похолодания на следующей неделе. Как сообщил Роман Вильфанд, температура начнет снижаться с понедельника.
2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве
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