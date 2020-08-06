Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Текущий 2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист сообщил, что в столице за семь прошедших месяцев выпало 95 процентов годовой нормы осадков.

"Еще пять месяцев впереди, а норма почти выполнена. Вполне вероятно, что этот год может стать одним из самых дождливых в столице", – подчеркнул он.

Метеоролог добавил, что июль 2020 года в городе стал третьим в списке самых дождливых месяцев.

"До этого в июле больше осадков выпадало только в 1965 году и в 2008 году", – подчеркнул Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о приходе в Москву похолодания на следующей неделе. Как сообщил Роман Вильфанд, температура начнет снижаться с понедельника.