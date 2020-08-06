В Гидрометцентре рассказали о приходе в Москву похолодания на следующей неделе

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Похолодание ожидает жителей Москвы на следующей неделе. Соответствующий прогноз сделал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Метеоролог отметил, что температура начнет снижаться с понедельника. В первый день следующей недели воздух прогреется до 19–23 градусов.

"Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы – примерно на 1 градус", – пояснил специалист.

Вильфанд подчеркнул, что в середине недели в Москве похолодает еще сильнее.

"Пока это вероятность, но она существует", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что серьезное похолодание ожидает москвичей в середине следующей недели. Так, температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов.