Названы сроки прихода в столицу "комфортного похолодания"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стали известны сроки прихода в Москву "комфортного похолодания". Их назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик пояснил, что плавное понижение температуры ожидается в выходные дни.

"В пятницу тепло – 23–28 градуса. Затем небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы", – заявил Вильфанд.

По прогнозу специалиста, в субботу в Москве ожидается ясная погода без осадков.

В воскресенье в городе пройдут небольшие дожди. Температура воздуха при этом составит от 20 до 25 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о приходе в Москву холодного атмосферного фронта. По прогнозу специалиста, снижение температуры воздуха будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами.