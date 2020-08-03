Москву ожидает похолодание в конце недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Потепление в столице, прогнозируемое ранее, будет недолгим. Уже к концу недели на смену жаре в Москве придет холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"С завтрашнего дня температура постепенно будет повышаться – уже около 25 градусов, в среду – до 27 градусов. Столичный воздух в четверг в столице может прогреться до 29 градусов и от 25 до 30 градусов будет по области. В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, воздушные массы сменятся, и температура воздуха будет понижаться, потому что в центр европейской части России начнет поступать холодный воздух с северных широт", – приводит Агентство "Москва" слова Синенкова.
Синоптик отметил, что снижение температуры воздуха будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. При этом опасных природных явлений ожидать не стоит.
"Жители столичного региона не почувствуют резкого похолодания, но температура понизится. Уже в субботу будет около 24 градусов, а в воскресенье – от 21 до 23", – добавил специалист.
Ранее стало известно, что весь август будет стоять теплая погода, а солнечных дней будет больше, чем дождливых.
Температура воздуха в Москве составляет +16 градусов
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