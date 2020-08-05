Вильфанд рассказал о хорошей летней погоде в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая и солнечная погода ожидается в ближайшие несколько дней в столице, передает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог рассказал, что в дневное время в городе будет около +24... +28 градусов, ночью – около +14... +15 градусов. Однако, по его словам, такая погода надолго не задержится в городе: уже к концу недели температура опустится на 2–3 градуса.

"Начиная с 10 августа температурный фон будет около +20 градусов, но такая температура – около нормы. Москва будет находиться в области северных потоков", – рассказал специалист.

Ранее синоптики предсказали "нервный" август в России. Вильфанд отмечал, что в европейской части страны показатели будут близки к норме, "но на положительном фоне".

Синоптик до этого заявлял, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. В центре погоды "Фобос" рассказали, что в городе с мая по июль выпало свыше 480 миллиметров осадков, что составляет 70% от годовой нормы.

