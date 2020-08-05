Синоптики обещают москвичам жаркую погоду в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жаркая погода без осадков прогнозируется в столице в среду, 5 августа. Об этом заявила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, передает РИА Новости.
"Благодаря влиянию антициклона сегодня в Москве погода обещает быть очень комфортной: день солнечный, никаких дождей, слабый южный ветер, скорость его не превысит 2-7 метров в секунду", – делится Волосюк.
По словам метеоспециалиста, в этот день столбики термометров москвичей покажут значения от 25 до 27 градусов тепла. При этом на территории Московской области воздух нагреется до 28 градусов.
Волосюк уточнила, что в среду атмосферное давление останется повышенным и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее синоптики предсказали "нервный" август в России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в европейской части страны показатели будут близки к норме, "но на положительном фоне".
Кроме того, врач посоветовала способы заменить кондиционер в жару. "Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст", – объяснила член Российского общества сомнологов Алена Максимова.
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