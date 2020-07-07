Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в жару

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Многие девушки считают, что в жару летом не стоит пользоваться косметикой, так как большинство средств блокируют поры и приводят к их загрязнению. Врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт в беседе с Москвой 24 опровергла эту точку зрения и рассказала, как правильно ухаживать за кожей летом.
"Днем мы умываемся пенкой, чтобы убрать загрязнения, которые наша кожа выработала за день и за ночь. Протереть лицо лосьоном, тоником, чтобы восстановить кислотный баланс PH, и нанести легкий крем. Причем я советую на лето перейти на очень легкие лосьонные текстуры типа молочка для жирной кожи", – отмечает специалист.
Врач обратила внимание на тщательный уход за кожей перед сном. По ее словам, надо обязательно смыть макияж специальным средством: мицеллярная вода или жирное средство, а потом смыть все это пенкой. Она объяснила, что через расширенные поры может попасть много инфекции. Затем необходимо использовать лосьон и увлажняющий крем.
Гонт объяснила, что все современные косметические средства не загрязняют поры. Они все разработаны на применение так называемых микроэмульсионных текстур. Например, новые тональные крема сочетают в себе сразу несколько факторов.
"ВВ-крем позволяет избежать пигментных пятен, в нем присутствует фактор защиты. Этот крем наносим сразу после умывания и тонизирования. Он заменяет увлажняющий крем, в нем есть тональная основа и в нем сразу есть защита от солнца", – рассказывает косметолог.
Гонт подчеркнула, что большинство средств представляют из себя пленку, под которой кожа может дышать, а сама пленка не позволяет грязи попасть в поры. Более того, она впитывает выделение желез и не дает лицу блестеть.
Ранее доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как помочь коже при солнечном ожоге.
Специалист отметила, что в первую очередь нужно умыться, чтобы смыть пот и загрязнения, затем нанести успокаивающий крем.
"Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивавшие и увлажняющие ингредиенты. Не нужно никаких спиртовых, масляных средств. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии. Наносить крем необходимо каждые 3–5 часов", – рассказала Жабоева.
Если появилось шелушение, ни в коем случае нельзя удалять его самостоятельно, отметила косметолог. По ее словам, нужно только наносить успокаивающие и увлажняющие средства.
"Это может быть увлажняющая эмульсия, молочко, могут быть маски на гидрогелевой или тканевой основе, содержащие гиалуроновую кислоту. Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации", – добавила Жабоева.
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