Врач посоветовала способы заменить кондиционер в жару

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Член Российского общества сомнологов Алена Максимова рассказала, каким образом можно заменить кондиционер в жаркое время года. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Звезда".

"Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст", – объяснила специалист.

По словам Макаровой, в комнате для сна следует закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось в жару. В других случаях отсутствие кондиционера можно компенсировать за счет открытых окон.

Кроме того, в жару можно спать либо вообще без одеяла, либо заменить обычное покрывало на ткань из льна или хлопка. Натуральные материалы помогут коже дышать.

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко ранее рассказала, что необходимо устанавливать кондиционер, если он есть в квартире, на 26 градусов. В целом оптимальная температура воздуха, нагнетаемого устройством, должна быть примерно на 6-8 градусов ниже температуры тела человека.

