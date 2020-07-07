Медик озвучила оптимальную температуру кондиционера в жару

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Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала Москве 24, как правильно пользоваться кондиционером в жару, чтобы не простудиться. По ее мнению, оптимальная температура составляет 26 градусов.

"Оптимальная температура должна быть на 6–8 градусов ниже температуры тела. Она составляет 36,6, соответственно, устанавливаем на 26 градусов. Меньше 26 градусов, если мы долго находимся в помещении, устанавливать не стоит. Иначе это может привести к простудным заболеваниям", – считает врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт, семейный доктор Пользоваться кондиционерами стоит. Это благо, а не роскошь.

Романенко не рекомендует сразу, войдя в помещение, устанавливать кондиционер на необходимую температуру. Она советует включить кондиционер на более низкие температуры и, выйдя из помещения, подождать, пока оно остынет.

"Если у вас есть возможность, придя в комнату, придя в кабинет, включить кондиционер на быстрое охлаждение, но самому при этом не находиться в комнате, тогда мы это можем использовать. За короткое время мы быстро снижаем температуру, а потом устанавливаем оптимальный температурный режим", – рассказала Романенко.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что обливание холодной водой в жару может обернуться простудой.

Специалист отметил, что сама по себе жара вызывает стресс организма.

"Температура тела повышается, и разница с температурой воды получается очень большая. Такие перепады могут вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей неподготовленных, имеющих хронические заболевания или со сниженным иммунитетом. Обливание ледяной водой может спровоцировать простуду", – считает Тяжельников.

В жару, по словам врача, лучше принимать умеренно прохладный душ или делать прохладные компрессы для лица и головы. Также специалист посоветовал ополаскивать лицо прохладной водой, регулярно проветривать помещения, включать вентиляторы и кондиционеры. При этом Тяжельников подчеркнул, что нужно избегать перепадов температур.

Переменная облачность и жара до 31 градуса установится в Москве и Подмосковье во вторник, 7 июля.

По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на периферии антициклона. В некоторых районах города возможны локальные дожди, а также гроза.

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 29–31 градуса тепла, по области – до плюс 31 градуса", – заявили синоптики.

В столице будет дуть южный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом во время грозы порывы могут достигать 17 метров в секунду.