Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики рассказали, что погода в Москве до конца августа будет без существенных температурных колебаний. Об этом сообщили в портале "Метеоновости".

Синоптики отметили, что за последнюю неделю средняя температура почти не вышла за рамки месячной климатической нормы.

"А это подтверждает тот факт, что за весь ряд метеорологических наблюдений за погодой в Москве, согласно статистике, чаще всего средняя температура августа соответствует норме", – отмечают синоптики.

По их прогнозам, на следующей неделе в Москву придет относительно прохладная погода, которая установится до 20 августа. После этого тепло в столицу снова вернется.

"Наибольшая вероятность возврата теплой погоды ожидается в четвертой пятидневке месяца", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что августовские температуры в последние годы выше, чем ранее. Они рассказали, что за последние 30 лет 15 раз температура в августе была в пределах месячной нормы, а остальные 15 раз превышала ее.

В пятницу в Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление. Оно увеличилось до 755,5 миллиметра ртутного столба. Ранее рекорд принадлежал 7 августа 1996 года, когда давление составляло 755 миллиметров.

6 августа стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. Синоптики зафиксировали повышение температуры воздуха в Центральном округе до отметки в более чем 30 градусов тепла. Средняя суточная температура в столице была на 3-4 градуса выше нормы.