Минувший четверг в Москве стал самым теплым днем с начала месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве минувший четверг признали самым теплым днем с начала месяца, сообщает портал "Метеоновости".
"В столице и Подмосковье день 6 августа стал самым теплым с начала месяца. На ВДНХ температура поднялась до 28,7 градуса, на Балчуге было 29,9 градуса, в Центральном округе местами столбик термометра показывал выше 30 градусов", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в области теплее всего было в Павловском Посаде и Коломне, где температура воздуха повышалась до 29 градусов.
"В столичном регионе средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 3-4 градуса, что соответствовало самым теплым июльским дням", – говорится в сообщении.
Ранее москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу. В целом в городе установится теплая погода: столбики термометров будут показывать около +23... +25 градусов.
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