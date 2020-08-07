Минувший четверг в Москве стал самым теплым днем с начала месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве минувший четверг признали самым теплым днем с начала месяца, сообщает портал "Метеоновости".

"В столице и Подмосковье день 6 августа стал самым теплым с начала месяца. На ВДНХ температура поднялась до 28,7 градуса, на Балчуге было 29,9 градуса, в Центральном округе местами столбик термометра показывал выше 30 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в области теплее всего было в Павловском Посаде и Коломне, где температура воздуха повышалась до 29 градусов.

"В столичном регионе средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 3-4 градуса, что соответствовало самым теплым июльским дням", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу. В целом в городе установится теплая погода: столбики термометров будут показывать около +23... +25 градусов.