Жителей столицы предупредили о скором завершении купального сезона

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В Москве на следующей неделе завершится купальный сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он отметил, что понедельник станет последним теплым днем в столице. 10 августа температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов. Однако впоследствии в Москву проникнет полярный воздух, что произойдет вследствие прохождения холодного атмосферного фронта.

Тишковец заявил, что после понедельника температура воздуха понизится до 18–23 градусов тепла. Из-за северной тяги свежих северных ветров, по словам синоптика, столбики термометров и вовсе будет опускаться до плюс 15–20 градусов. При этом ночью температура воздуха составит лишь 5–10 градусов тепла.

По словам Тишковца, на том же уровне сохранится вероятность локальных кратковременных дождей. В связи с похолоданием температура воды снизится до 15–17 градусов тепла. Синоптик сообщил, что погода на следующей неделе будет напоминать раннюю осень.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Отмечается, что выпадение осадков прекратится на выходных.

По мнению синоптиков, до конца августа погоду в Москве не коснутся существенные температурные колебания. Они отметили, что после 20 августа в столицу вернется тепло.

