Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Настоящая летняя погода вернется в Москву на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

По прогнозам метеоролога, в понедельник столбики термометров в городе поднимутся до +22... +27 градусов, а во вторник они могут дойти и до +28 градусов.

Ранее Волосюк рассказала, что 11 августа в столице ожидаются кратковременные дожди и до +18 градусов. Она отметила, что температура воздуха будет на 3–5 градусов ниже климатической нормы. По словам специалиста, это будет самый холодный день в столице с начала месяца.

В центре погоды "Фобос" синоптики сравнили погодные изменения с "генеральной репетицией осени". Отмечалось, что на севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов, а на крайнем северо-востоке будет около +10 градусов.

В то же время метеорологи сошлись во мнении, что похолодание будет недолгим и уже к концу недели холодный воздух сменится теплым. По их словам, прохладная погода, которая пришла в страну в результате арктического вторжения, сместится в Зауралье.

