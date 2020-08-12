Синоптики предупредили россиян о "генеральной репетиции осени"

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В европейскую часть России пришло похолодание. Метеорологи сравнили погодные изменения с генеральной репетицией осени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики предупредили, что в среду в Центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах +20 градусов. При этом на севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов, а на крайнем северо-востоке будет около +10 градусов.

"В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!" – сообщили синоптики.

В то же время метеорологи отмечают, что холодный воздух сменится теплым уже к концу недели. По их словам, прохладная погода, которая пришла в страну в результате арктического вторжения, сместится в Зауралье.

"Холодный воздух тяжелый, так что одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления, что в свою очередь приведет к тому, что к концу недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а циклон, устроивший похолодание, сместится в Зауралье", – заключили эксперты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 11 августа в столице ожидаются кратковременные дожди и до +18 градусов. Она отметила, что температура воздуха будет на 3–5 градусов ниже климатической нормы. По словам специалиста, это будет самый холодный день в столице с начала месяца.

До этого жителей столичного региона также предупредили о вероятности возникновения порывистого ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения действует до 21:00 13 августа.

