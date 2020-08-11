Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупреждают о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье 12 и 13 августа. Как сообщили в Гидрометцентре России, ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

"Период предупреждения с 9:00 12 августа до 21:00 13 августа", – говорится в сообщении.

Также согласно прогнозам, температура воздуха в среду будет на уровне 16-18 градусов, ожидаются кратковременные дожди. В четверг температура воздуха составит +15-17 градусов, облачно, небольшой дождь.

Ранее синоптики рассказали, что летняя погода вернется в столицу в конце недели после резкого похолодания. По словам специалистов, до конца августа еще ожидаются теплые дни.