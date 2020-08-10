В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, какая погода ждет жителей столицы до конца августа.
Синоптик призвал москвичей насладиться сегодняшним теплом, потому что со вторника, 11 августа, среднесуточные температуры будут падать и начнутся затяжные дожди.
"Сегодняшним днем москвичам нужно наслаждаться по полной программе. Действительно, температурный фон очень хороший: 25–27 градусов, малооблачно. Даже если и будет сегодня дождь, то осадки будут не повсеместно. Это не страшный, не нудный, не надоедливый дождь", – рассказал Вильфанд
Синоптик заявил, что начиная с 11 августа погода начнет портиться. Вильфанд объяснил, что к востоку от Москвы расположен хорошо выраженный циклон, а к западу – антициклон. При такой ситуации формируется зона конвергенции, что приведет к падению температурного фона в сравнении с сегодняшним днем на 3–4 градуса, рассказал синоптик.
По словам Вильфанда, похолодание продолжится и в среду.
"Все это приведет к тому, что температурный фон будет ниже многолетних значений, которые составляют 18–23, на 4 градуса. И такая ситуация будет длиться долго", – подчеркнул синоптик.
Вильфанд не исключил, что холодная погода сохранится до середины следующей недели.
Вильфанд заявил, что потепление возможно ближе к двадцатым числам августа. По его мнению, приближение температуры к норме в 18–23 градуса стоит ожидать не раньше 19–20 августа.
"Расчеты показывают, что повышение температуры можно будет наблюдать уже на следующей неделе, но оно будет очень незначительное. Температурный фон просто приблизится к своей норме, зато прекратятся дожди. В последние числа августа погода будет стоять солнечная и без осадков", – резюмировал он.
Ранее стало известно, что начиная с понедельника, 10 августа, до пятницы, 15 августа, в Москве синоптики прогнозируют небольшие дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Во вторник незначительно похолодает до 20–22 градусов. Также ожидаются дожди, местами грозы.
А вот со среды по пятницу в столице ощутимо понизится температура – до 15–20 градусов. Солнце при этом радовать перестанет, будет облачно. Местами возможны небольшие дожди. В среду ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
В выходные дожди прекратятся, однако температура воздуха не поменяется и будет от 15 до 20 градусов.
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