Летняя погода вернется в Москву после похолодания на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летняя погода вернется в столицу в конце недели после резкого похолодания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

Синоптик рассказал, что погода начнет портиться со вторника, в этот день столбики термометров будут показывать около +20... +22 градусов. В среду температура воздуха составит около +16... +18 градусов, а в четверг – около +15... +17 градусов. Аналогичная погода сохранится и в пятницу. При этом местами могут пройти кратковременные дожди.

"Днем в субботу – около +16... +21 градуса тепла, а в воскресенье – +18... +23. То есть температура пойдет вверх к концу недели. Конечно, еще до конца августа будут теплые летние дни, и лето вернется в Москву", – сказал Киктев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление возможно ближе к двадцатым числам августа. По его мнению, приближение температуры к норме в 18–23 градуса стоит ожидать не раньше 19–20 августа.

Вильфанд также до этого отмечал, что текущий 2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений. По его словам, в столице за семь прошедших месяцев выпало 95 процентов годовой нормы осадков.

