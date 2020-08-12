Москвичей предупредили о самом холодном дне с начала августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 12 августа, в столице ожидается плюс 18 градусов и кратковременные дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что температура воздуха будет на 3–5 градусов ниже климатической нормы.
"При облачной погоде с неустойчивыми прояснениями сегодня ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура в столице – плюс 16–18 градусов. В столичном регионе – плюс 14–19", – рассказала Волосюк.
По словам специалиста, это будет самый холодный день в столице с начала месяца.
"Пока сегодняшний день окажется самым холодным с начала месяца, пока у нас максимальные температуры ниже 20 градусов не опускались – за исключением 2 августа, когда было 19,7 градуса", – сказала Волосюк.
Ранее жителей столичного региона предупредили о вероятности возникновения порывистого ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения действует до 21:00 13 августа.
С 11 августа в Москве установилась холодная погода. В четверг воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла. Однако уже в конце этой неделе температура воздуха пойдет вверх.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что потепление возможно в 20-е числа августа. Именно к этим дням температура воздуха начнет достигать показателей в +18... +23 градуса, что является месячной нормой.
В то же время, по сообщениям синоптиков, бархатный сезон на российских курортах в этом году будет длиться дольше обычного. Причиной этому выступает то, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного благодаря летнему антициклону.
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