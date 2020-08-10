Синоптик спрогнозировал продолжительный бархатный сезон на Черном море

Фото: AP/TASS/Artur Lebedev
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что российские курорты ждет продолжительный бархатный сезон. Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.
Как пояснил Вильфанд, обычно бархатный сезон на черноморских курортах заканчивается в середине третьей декады сентября.
"В этом году дней на 10 дольше будет как минимум. Не исключено, что и еще дольше – до середины октября", – спрогнозировал эксперт.
Вильфанд отметил, что прогнозы о длительности бархатного сезона с уверенностью можно будет строить только в сентябре.
Синоптик связал возможное увеличение продолжительности бархатного сезона с тем, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного. Такому развитию событий способствовал летний антициклон.
"Солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря", – рассказал Вильфанд.
Он добавил, что полученное тепло будет расходоваться очень медленно.
Ранее жителей столицы предупредили о скором завершении купального сезона. Так, на наступившей неделе температура воды понизится до 15 градусов.
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