Синоптик спрогнозировал продолжительный бархатный сезон на Черном море

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что российские курорты ждет продолжительный бархатный сезон. Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.

Как пояснил Вильфанд, обычно бархатный сезон на черноморских курортах заканчивается в середине третьей декады сентября.

"В этом году дней на 10 дольше будет как минимум. Не исключено, что и еще дольше – до середины октября", – спрогнозировал эксперт.

Вильфанд отметил, что прогнозы о длительности бархатного сезона с уверенностью можно будет строить только в сентябре.

Синоптик связал возможное увеличение продолжительности бархатного сезона с тем, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного. Такому развитию событий способствовал летний антициклон.

"Солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря", – рассказал Вильфанд.

Он добавил, что полученное тепло будет расходоваться очень медленно.

Ранее жителей столицы предупредили о скором завершении купального сезона. Так, на наступившей неделе температура воды понизится до 15 градусов.