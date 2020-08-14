В Гидрометцентре назвали сроки возвращения летней погоды в Москву

Фото: Москва 24
Стало известно, когда летняя погода вернется в Москву. Об этом рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По мнению специалиста, погода начнет постепенно улучшаться с пятницы. При этом температура в последний рабочий день будет еще относительно низкой.
"Холодно, градуса на 3–4 ниже нормы", – заявил метеоролог.
Вильфанд отметил, что большого количества осадков в пятницу уже не ожидается. При этом в воскресенье москвичей ожидает совсем другой характер погоды.
"Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22–23 градуса", – сказал специалист.
Синоптик пояснил, что такая погода характерна для последнего месяца лета. Кроме того, она соответствует климатической норме.
Вильфанд добавил, что аналогичная воскресной погода ждет жителей Москвы в понедельник и во вторник.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что летняя погода вернется в Москву лишь на следующей неделе. По прогнозам метеоролога, в понедельник столбики термометров в городе поднимутся до +22.. +27 градусов.
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