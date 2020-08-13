Четверг в Москве может стать самым холодным днем с начала августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики прогнозируют в Москве осеннюю погоду в четверг, 13 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла. Это на 5–6 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям сентября.
"Сегодня синоптическая ситуация в Москве будет под влиянием тыловой части циклона, куда с севера будут поступать дождевые тучи и более холодный воздух полярного происхождения", – цитирует синоптика РИА Новости.
В течение дня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер северный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
"Это явное погружение в сентябрьскую погоду, сегодня самый холодный день августа", – заключил Тишковец.
Ранее сообщалось, что настоящая летняя погода вернется в Москву на следующей неделе. По прогнозам метеоролога, в понедельник столбики термометров в городе поднимутся до +22... +27 градусов, а во вторник они могут дойти и до +28 градусов.
"Утро": пасмурная погода сохранится в Москве в четверг
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