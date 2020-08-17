Прогнозируемое в Москве тепло не будет летним – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прогнозируемую теплую погоду в Москве нельзя считать летней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Синоптик отметил, что при теплой дневной погоде в столичном регионе прогнозируются холодные ночи и утро.
"Утром человеку зябко, а летом обычно комфортно. Поэтому я бы уточнил, что речи не идет о возврате летнего тепла в прямом смысле этого слова", – сказал Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что потепление в центре России обусловлено слабым северным ветром и активным солнцем. К выходным на смену северному ветру придет слабый южный, поэтому температура станет выше.
При этом Вильфанд не решился прогнозировать, как долго тепло продержится в столице.
"Настоящее лето уже нельзя почувствовать. Оно бывает в последние дни июля, в первые дни августа, но не в конце месяца", – отметил Вильфанд.
Он добавил, что во второй половине августа климатическая норма температуры значительно снижается.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о грядущем потеплении в столице. По ее словам, с понедельника погоду в регионе будет определять теплая воздушная масса.
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