Прогнозируемое в Москве тепло не будет летним – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прогнозируемую теплую погоду в Москве нельзя считать летней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик отметил, что при теплой дневной погоде в столичном регионе прогнозируются холодные ночи и утро.

"Утром человеку зябко, а летом обычно комфортно. Поэтому я бы уточнил, что речи не идет о возврате летнего тепла в прямом смысле этого слова", – сказал Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что потепление в центре России обусловлено слабым северным ветром и активным солнцем. К выходным на смену северному ветру придет слабый южный, поэтому температура станет выше.

При этом Вильфанд не решился прогнозировать, как долго тепло продержится в столице.

"Настоящее лето уже нельзя почувствовать. Оно бывает в последние дни июля, в первые дни августа, но не в конце месяца", – отметил Вильфанд.

Он добавил, что во второй половине августа климатическая норма температуры значительно снижается.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о грядущем потеплении в столице. По ее словам, с понедельника погоду в регионе будет определять теплая воздушная масса.