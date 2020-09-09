В Роскачестве рассказали, как выбрать надежный зонт

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Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев в интервью радио Sputnik рассказал, как выбрать надежный зонт.

По его словам, самые надежные – зонты-трости с большим количеством спиц и устройством "антиветер". Оно выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу.

В то же время проще в использовании автоматические зонты, для их закрытия и открытия нужно приложить меньше усилий. Однако такие модели отличает более высокая стоимость.

Киселев добавил, что при покупке зонта следует также обратить внимание на качество исполнения – проверить наличие или отсутствие люфта в креплениях, оценить ткани купола.

"При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать", – пояснил специалист.

Он заключил, что если правильно эксплуатировать зонт, он прослужит до 10 лет. А чтобы продлить срок службы зонта, нужно, прежде всего, правильно его сушить.

Зонт следует вешать вниз куполом, не раскрывая и не убирая в чехол. Если сворачивать зонт сразу после использования, то уже через год он придет в негодность.

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