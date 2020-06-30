Роскачество представило рекомендации по выбору детской коляски

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Роскачестве разработали перечень советов для подбора наиболее удобной детской коляски. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведомство.

Директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский заявил, что важными критериями выбора считаются маневренность и эргономика коляски.

"Это объясняется тем, что до покупки определить маневренность модели проблематично. При выборе мы иногда полагаемся на бренд, дизайн, внешний вид, цену, но в магазине у нас нет возможности полноценно протестировать коляску", – отметил специалист.

В Роскачестве протестировали 54 новые прогулочные коляски 42 брендов. Их все оценивали по удобству ежедневного использования, эргономике и возможности хранения. Кроме того, эксперты произвели стресс-тесты – коляски эксплуатировали не только на асфальте, но и на песке и траве. В последнем случае были достигнуты наименьшие результаты маневренности.

В ходе исследования Роскачества выяснилось, что более трети родителей после покупки отмечали низкую маневренность колясок. Дополнительным запутывающим фактором выступает техническая документация, из которой нельзя сделать адекватный вывод о возможностях устройства.

В январе 2020 года Роскачество выявило нарушения в школьной форме для детей. Эксперты ведомства проверили 21 пиджак от форменных костюмов стоимостью от 1300 до 8790 рублей за единицу. Были выявлены нарушения по составу, гигроскопичности и воздухопроницаемости.

