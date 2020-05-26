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Общество

08:40

Названы самые популярные имена новорожденных в Москве во время пандемии

общество дети

Фото: depositphotos/Rawpixel

Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в апреле. Такие же имена москвичи выбирали для своих детей в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ЗАГС города Москвы.

"Имя Александр получили 93 мальчика, а имя София – 107 девочек", – говорится в сообщении.

В число наиболее популярных детских имен, помимо этого, вошли Полина, Анна, Алиса и Мария, а также Михаил, Максим, Марк и Артем.

Уточняется, что во время действия пандемии родители не стали выбирать для детей имена, каким-то образом связанные с ситуацией. Однако среди необычных имен были выделены Луна, Тереза, Алмаз, Вишня и Олимпия, а также Светозар, Добрыня, Яропол и Яромил.

Ранее врачи рассказали, как ухаживать за новорожденными в период самоизоляции. Врач-педиатр и инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков посоветовал вместо прогулок выставлять детей в коляске на балкон на каждый сон. По его словам, этого будет достаточно для насыщения организма младенца необходимым количеством кислорода.

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