Девочку из Индии назвали в честь коронавируса

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В индийском штате Уттар Прадеш новорожденной девочке дали имя Корона в честь новой коронавирусной инфекции, сообщают "Дни.ру".

Как пояснил дядя малышки, заболевание сплотило людей и побудило завести полезные привычки. Мужчина подчеркнул, что родители малышки понимают опасность вируса.

Ребенок появился на свет за несколько часов до введения в стране комендантского часа. Мать и девочка здоровы, скоро их выпишут из больницы.

Согласно данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражены более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что пандемия ускоряется.

В России число заразившихся за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи выявлены в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек.