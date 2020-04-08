Зарегистрировать рождение ребенка в столице можно в любом отделе ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в любом отделе ЗАГС можно зарегистрировать рождение ребенка, для этого нужно предварительно записаться. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЗАГС.

Как отмечается, со среды, 8 апреля, и до особого распоряжения рождение ребенка можно зарегистрировать в любом отделе ЗАГС. Исключением являются Замоскворецкий и Архивно-информационный, а также Дворцы бракосочетаний.

"Записаться на получение услуги по регистрации рождения можно через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77 для соединения с нужным отделом ЗАГС", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее зарегистрировать ребенка можно было только Новомосковском, Новофедоровском, Троицком и отделе ЗАГС Южное Бутово.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут регистрировать браки и разводиться в столичных отделах ЗАГС, несмотря на пандемию коронавируса. Торжественные заключения брака, а также официальное оформление отношений на новых площадках в настоящий момент временно прекращены, но зарегистрировать брак столичные жители смогут без приглашения гостей и иных элементов торжественности.

Процедура оформления разводов в отделах ЗАГС также работает.

Ранее в столичных ЗАГСах отменили все торжественные церемонии. Это связано с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина приостановить торжественное заключение браков. Кроме того, министерство юстиции предложило прекратить регистрацию как браков, так и разводов.