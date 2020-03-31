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Общество

31 марта, 20:04

Регистрировать рождения и смерти в России будут дистанционно

общество

Фото: depositphotos/Bork

Министерство юстиции Российской Федерации переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на дистанционный формат, говорится на официальном сайте ведомства.

"По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формат", – сообщили в Минюсте.

Отмечается, что в дистанционном режиме будет осуществляться регистрация по услугам "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека".

В пресс-службе ведомства обратили внимание, что зарегистрировать рождение и смерть можно будет и с окончанием пандемии коронавирусной инфекции.

Главная задача услуг в дистанционном режиме состоит в том, чтобы заявителям не пришлось посещать органы, выполняющие регистрацию.

Так, Минюст уточнил, что запуск сервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть в ближайшее время.

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