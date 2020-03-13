Правила подачи заявления на регистрацию брака в Москве упростили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правила подачи электронного заявления на регистрацию брака обновили на едином портале госуслуг, передает портал мэра и правительства столицы.

Теперь в списке мест церемоний в Москве отображаются новые площадки, которые открыты с мая 2019 года.

Раньше при подаче заявления сначала необходимо было выбрать отдел ЗАГС, к которому прикреплена площадка.

"Теперь выбор новой площадки доступен наравне с загсами и дворцами бракосочетания", – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день, помимо загсов, молодожены могут зарегистрировать брак в 31 необычном месте столицы.

Среди них усадьбы, музеи, театр и ипподром. Также церемонии проводятся в башнях "Москва-Сити", планетарии, "Москвариуме" и на стадионе "Лужники".

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в 2020 году москвичи смогут пожениться на 30 новых площадках.