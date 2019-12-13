Москвичи смогут пожениться на 30 новых площадках в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2020 году москвичи смогут пожениться на 30 новых площадках, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые площадки, которые работают только полгода, пользуются большой популярностью у москвичей.

"За это время на площадках расписалось уже более шести тысяч пар, а до конца года поженятся еще более 500 пар. В последние два месяца мы получали множество обращений от пар, которые уже сейчас хотели бы подать заявление на заключение брака в необычных местах столицы в 2020 году. И вот с этого дня у них появилась такая возможность", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что подать заявление на большинство площадок можно уже сейчас. Даты, в которые будут проходить церемонии на остальных площадках, станут известны в ближайшее время. Их список постоянно пополняется.

В 2020 году на новых площадках планируется поженить более 8,5 тысячи пар. Список необычных мест, где можно заключить брак, постоянно пополняется. Перечень можно посмотреть на mos.ru.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова ранее рассказала, что более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек". Она отметила, что дата выпадает на четверг. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут церемонии.

В последний день года столичные отделы ЗАГС заключат брак более 470 пар. 31 декабря отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме. Пожениться можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.

Также горожане активно подают заявления на 27 и 28 декабря. На эти даты молодожены подали уже около тысячи заявлений на регистрацию брака. Из них 130 торжественных церемоний пройдет на новых площадках для регистрации брака.

В праздники москвичи также смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют уже свыше 550 пар.

