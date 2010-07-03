Отделы ЗАГС теперь работают без перерыва на обед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные отделы ЗАГС с начала ноября будут работать с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что теперь у работников не будет фиксированного перерыва на обед, поэтому горожане смогут получить нужный им документ во время своего рабочего перерыва, не дожидаясь выходных.

Также в Москве открылись новые площадки для проведения свадеб. Для церемонии бракосочетания теперь доступны и все новые необычные площадки – высотные здания "Москва-Сити", старинные особняки, театры, стадионы, "Москвариум" и планетарий. Чтобы там пожениться, молодожены могут обратиться в Хамовнический отдел ЗАГС или подать заявление на портале госуслуг.

Ранее в пресс-службе столичного управления ЗАГС рассказали, что связать себя узами брака накануне Дня народного единства планирует более тысячи пар Москвы. Наибольшее количество пар записались на торжественную церемонию во Дворец бракосочетания № 1. Кроме того, большой популярностью у горожан пользуются новые столичные площадки.

