Более тысячи пар зарегистрирует браки накануне Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Связать себя узами брака накануне Дня народного единства планирует более тысячи пар Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Наибольшее количество пар – 60 – записались на торжественную церемонию во Дворец бракосочетания №1. Кроме того, большой популярностью у горожан пользуются новые столичные площадки – особняк Спиридонова, смотровая площадка Panorama 360 в башне "Федерация" в "Москва-Сити" и ряд других.

Церемонии запланированы на 1 и 2 ноября. Для желающих заключить брак 3 ноября, в воскресенье, будет открыт Дворец бракосочетания №3. С 8 июля 2019 года учреждение работает в ежедневном формате.

С начала 2019 года почти 200 пар отметили золотую свадьбу в ЗАГСах Москвы.