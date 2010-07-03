Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:46

Более тысячи пар зарегистрирует браки накануне Дня народного единства

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Связать себя узами брака накануне Дня народного единства планирует более тысячи пар Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Наибольшее количество пар – 60 – записались на торжественную церемонию во Дворец бракосочетания №1. Кроме того, большой популярностью у горожан пользуются новые столичные площадки – особняк Спиридонова, смотровая площадка Panorama 360 в башне "Федерация" в "Москва-Сити" и ряд других.

Церемонии запланированы на 1 и 2 ноября. Для желающих заключить брак 3 ноября, в воскресенье, будет открыт Дворец бракосочетания №3. С 8 июля 2019 года учреждение работает в ежедневном формате.

С начала 2019 года почти 200 пар отметили золотую свадьбу в ЗАГСах Москвы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика