Массовая свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда

11:35
11:35
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Фото: телеграм-канал Hue
Массовая свадьба в дагестанском Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса, побив сразу два мировых рекорда, сообщает ТАСС.
Свадьба, организованная в День города на местном стадионе Нарын-Кала, стала самой многонациональной: на ней побывало самое большое количество гостей – 10 382 человека. Кроме того, в свадьбе приняли участие 24 пары, представляющие 16 национальностей.
Самой молодой парой массовой свадьбы стали 19-летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова.
Главный редактор и основатель "Книги рекордов России" Алексей Свистунов вручил мэру Дербента Хизри Абакарову сертификат установленного рекорда Книги рекордов Гиннесса.
На массовой дербентской свадьбе выступили хореографический ансамбль "Гюнеш", популярные артисты дагестанской эстрады, актеры театров, а также государственный заслуженный академический ансамбля танца Дагестана "Лезгинка".
В московских ЗАГСах 19 сентября был ажиотаж. Почти 700 пар решили зарегистрировать брак 19.09.19. Сотрудники учреждений говорят, что для буднего дня, тем более осеннего, это настоящий бум.
Многие молодожены верят в магию чисел. Они говорят, что сочетание трех девяток в дате обеспечит прочный союз.
В прошлом году в день трех восьмерок (18.08.18) в Москве поженились 1,5 тысячи молодоженов. В этом году популярность вызвали даты Дня города, 7 и 8 сентября. В эти дни свадьбу в столице сыграли более 900 пар.
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