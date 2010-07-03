Почти 700 столичных пар решили пожениться в день "трех девяток"

В московских ЗАГСах 19 сентября ажиотаж. Почти 700 пар решили зарегистрировать брак 19.09.19. Сотрудники учреждений говорят, что для буднего дня, тем более осеннего, это настоящий бум.
Многие молодожены верят в магию чисел. Они говорят, что сочетание трех девяток в дате обеспечит прочный союз.
В Таганском ЗАГСе отметили, что сегодня церемонии проводят все отделы, кроме Митинского, Люблинского и Замоскворецкого. В режим их работы даже внесли изменения: они начали работу в 9:00 и будут расписывать пары до 18:00.
"У нас сегодня будет зарегистрировано 33 брака. Обычно в будни торжественные церемонии проводятся только во дворцах бракосочетания. Но в связи с большим количеством обращений Управление ЗАГС пошло навстречу. И сегодня можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке еще в 28 отделах ЗАГС", – сказала главный специалист Таганского отдела Анна Егорова, передает "Мир 24".
В прошлом году в день трех восьмерок (18.08.18) в Москве поженились 1,5 тысячи молодоженов. В этом году популярность вызвали даты Дня города, 7 и 8 сентября. В эти дни свадьбу в столице сыграли более 900 пар.
С лета 2019 года в Москве появилась возможность оформить отношения на необычных площадках, в том числе стадион "Лужники", Московский океанариум или высотки "Сити".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.