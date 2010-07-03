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15:59

Почти 700 столичных пар решили пожениться в день "трех девяток"

общество

15:59

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Фото: depositphotos/Shebeko

В московских ЗАГСах 19 сентября ажиотаж. Почти 700 пар решили зарегистрировать брак 19.09.19. Сотрудники учреждений говорят, что для буднего дня, тем более осеннего, это настоящий бум.

Многие молодожены верят в магию чисел. Они говорят, что сочетание трех девяток в дате обеспечит прочный союз.

В Таганском ЗАГСе отметили, что сегодня церемонии проводят все отделы, кроме Митинского, Люблинского и Замоскворецкого. В режим их работы даже внесли изменения: они начали работу в 9:00 и будут расписывать пары до 18:00.

"У нас сегодня будет зарегистрировано 33 брака. Обычно в будни торжественные церемонии проводятся только во дворцах бракосочетания. Но в связи с большим количеством обращений Управление ЗАГС пошло навстречу. И сегодня можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке еще в 28 отделах ЗАГС", – сказала главный специалист Таганского отдела Анна Егорова, передает "Мир 24".

В прошлом году в день трех восьмерок (18.08.18) в Москве поженились 1,5 тысячи молодоженов. В этом году популярность вызвали даты Дня города, 7 и 8 сентября. В эти дни свадьбу в столице сыграли более 900 пар.

С лета 2019 года в Москве появилась возможность оформить отношения на необычных площадках, в том числе стадион "Лужники", Московский океанариум или высотки "Сити".

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общество

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