Украинский призывник взял в жены двоюродную бабушку ради отсрочки от армии

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Житель Винницкой области женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает телеканал "1+1".

Молодоженам – 24 и 81 год соответственно. Поскольку у бабушки инвалидность первой группы, молодой человек автоматически признается ее опекуном. По закону это считается основанием для отсрочки от воинской службы в рядах ВСУ.

Супруги находятся в браке уже более двух лет. Соседи отмечают, что муж редко навещает пожилую женщину. Чаще к ней приезжают другие внуки и племянники.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в Вооруженные силы страны. При этом он отметил, что не считает правильным такое решение.